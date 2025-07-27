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Esenler Erokspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç oyuncu Berat Luş için Dries Mertens sosyal medyadan yorum yaptı!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Berat Luş Esenler Erokspor'a kiralık transfer olurken, yıldız oyuncu Dries Mertens Esenler Erokspor'un sosyal medya hesabına genç oyuncu hakkında yorumda bulundu. Bu olay sosyal medya da gündem oldu.

Esenler Erokspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç oyuncu Berat Luş için Dries Mertens sosyal medyadan yorum yaptı!
Burak Kavuncu
Berat Luş

Berat Luş

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Türkiye 1.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'un Galatasaray'dan kiralık olarak transfer ettiği Berat Luş için Dries Mertens'den gündem olacak bir paylaşım geldi. Dries Mertens, Berat Luş'un transferini açıklayan Esenler Erokspor'un paylaşımına yorum yaptı.

MERTENS YORUM YAPTI!

Esenler Erokspor un Galatasaray dan kiraladığı genç oyuncu Berat Luş için Dries Mertens sosyal medyadan yorum yaptı! 1

Galatasaray'dan yeni ayrılan Belçikalı oyuncu Dries Mertens, eski takım arkadaşı Berat Luş için Esenler Erokspor'un sosyal medya hesabına yorum yaptı. Yıldız isim, "Büyük oyuncu. İyi şanslar. Ona iyi bakın" yorumunda bulundu. Yorum çok kez beğenilirken, yıldız oyuncunun genç arkadaşına destek vermesi bir çok kullanıcı tarafından takdir edildi.

ESENLER EROKSPOR KİRALADI

Esenler Erokspor un Galatasaray dan kiraladığı genç oyuncu Berat Luş için Dries Mertens sosyal medyadan yorum yaptı! 2

1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Berat Luş'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat Luş ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

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