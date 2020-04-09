YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenler’de radyo tiyatroları evlerde

Esenler’de radyo tiyatroları evlerde

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Esenler’de yeni tip korona virüs dolayısı ile evinden çıkmayan vatandaşlar için radyo tiyatrolarının en güzel örnekleri her gün “Radyo Esenler”de dinleyicisiyle buluşuyor.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde “Evde Kal” çağrısına uyarak evde kalan vatandaşlar için dijital ortamlarda çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Esenler’de radyo tiyatroları evlerde

Esenler’de yeni tip korona virüs dolayısı ile evinden çıkmayan vatandaşlar için radyo tiyatrolarının en güzel örnekleri her gün “Radyo Esenler”de dinleyicisiyle buluşuyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde “Evde Kal” çağrısına uyarak evde kalan vatandaşlar için dijital ortamlarda çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleniyor. Radyo Esenler de bu kapsamda tiyatronun hayal sahnesini radyo tiyatrolarıyla evlere taşıyor. Kahramanların sesleriyle hafızalara kazındığı, her dinleyiciye ayrı bir hayal penceresi açan radyo tiyatrosu, tiyatro severlere evlerinden çıkmadan da bu sanatı deneyimleme imkânı sunuyor. Evde de sanattan kopmak istemeyenler için eğlenceli bir kaliteli zaman geçirme seçeneği olan radyo tiyatroları, her gün saat 11.00’de ve tekrarıyla saat 23.00’te Radyo Esenler’de dinleyiciye ulaşıyor.
2015 yılında yayın hayatına başlayan Radyo Esenler, 7 gün/24 saat aralıksız yayın yapıyor. İnternet radyosu olan Radyo Esenler’i, mobil cihazlardaki Android ve IOS uygulamaları ile de dinleyebilirsiniz. Radyo Esenler’de yayınlanacak olan bir haftalık radyo tiyatrosu programı ise şöyle açıklandı: “10 Nisan 2020 Cuma 11.00 - 23.00 "Açık Pencere", 11 Nisan 2020 Cumartesi 11.00 - 23.00 "İmparator", 12 Nisan 2020 Pazar 11.00 - 23.00 "Alo Alo Burası Ankara Radyosu", 13 Nisan 2020 Pazartesi 11.00 - 23.00 "Albay Chabert", 14 Nisan 2020 Salı 11.00 - 23.00 "Bombacı", 15 Nisan 2020 Çarşamba 11.00 - 23.00 "Akıllı Deli", 16 Nisan 2020 Perşembe 11.00 - 23.00 "Gulyabani", 17 Nisan 2020 Cuma 11.00 - 23.00 "Eski Gramofon".”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:11
İkindi
16:50
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Boyner'den evde spor yapanlara tavsiyeler

Boyner'den evde spor yapanlara tavsiyeler

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.