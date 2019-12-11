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Esenyurt'ta hareketli anlar! Polis elinde silah olan şüpheliyi vurdu

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmek için olay yerine gelen bekçiler saldırıya uğradı. Olayda 4 kişi darp edilerek yaralanırken, gruplardan bir şüphelinin elindeki tabancayı doldur boşalt yapması üzerine polis, şahsı bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1450 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple sokak üzerinde karşılayan iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, sokak adeta savaş alanına döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın ekipler sevk edildi. Olayda 4 kişi darp edilerek yaralandı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN BEKÇİLER SALDIRIYA UĞRADI

Sokak üzerinde bulunan bekçi ekipleri, hızlı bir şekilde gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada gruplar arasındaki şahıslar bekçilere saldırdı. Bazı şüpheliler kaçarken, bazıları ise bekçileri darp etmek istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırmakta güçlük çekti.

POLİS BİR KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

Olaya müdahale sırasında şahıslar bekçilere ve polislere zorluk çıkarttı. Grupları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, önce havaya ateş ederek grupları ayırmak istedi. Bu sırada polise direnen bir kişi elindeki tabancayla doldur boşalt yaptığı sırada, polis ekibi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın sakinleştirilmesiyle birlikte polis ekipleri, kavgaya karışan ve bekçilere saldıran şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA / DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt hareketli anlar silahlı kavga

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Meksika yolunda
vuracaksın kardeşim helal olsun. müdahale böle edilir..
@kostenceli_2019 yorumunuza sonuna kadar katılmakla beraber olacakları da anlatmama müsade edin ki neden polis görevini yapamıyor millet bilsin. vuran memurun şu ana kadar muhtemelen silahına ve kimliğine el konulmuştur, yargı ve kovuşturma sürecinin güvenliği için görevden el çektirilecek, maaşının 3 te 2 sine el konulacak (kanun gereği), savcının karşısında neden öğrendiğin yakın savunma teknikleri ile müdahale etmedin gibi sorularla ter dökecek. vurduğu kişi yürüme kabiliyetinde kayıp yaşarsa da vay haline. maalesef kanunlar tecavüzcülere gösterdiği merhameti askere - polise göstermez.
@kostenceli_2019 ancak karşı tarafın silah çekip doldurması bence yeterli sebep. kanun orantılı güç kullanmayı ön görüyor.
esenjılıs dünyanın en yüksek suç oranına sahip ilçesi...
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