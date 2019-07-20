Esenyurt'ta kadınlardan ilginç hırsızlık: Bebeğiyle gelip olay çıkardı

Esenyurt Üçevler Mahallesi Urfalılar Caddesinde bulunan bir markete dün akşam saatlerinde bir grup kadın müşteri gibi girdi. Bir süre market içerisinde dolaşan kadınlardan Demet P. (18) ve Fidan M. (29) dolaplara yönelerek paketlenmiş tavukları eteklerinin altında yaptıkları ceplere koyarak çalmaya başladı. 8 paket tavuğu eteğinin altındaki ceplere koyan kadınlar çıkmak üzereyken yakalandı.

ARKADAŞLARI YARDIMA GELDİ

Kadınlardan ikisinin kaçmak istemesi üzerine çalışanlar kepenkleri kapattı. Markete polis beklenirken Demet P. ve Fidan M.'nin arkadaşları olduğu öğrenilen, bir tanesinin kucağında bebek olan 4 kadın onları kurtarmaya geldi. Kepenkleri açmaya çalışan kadınlar olay çıkardı. Biri bebekli 4 kadın, polisin geldiğini görünce kepenge zarar vererek kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu.

KADINLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyetine bağlı asayiş ekipleri şüpheli Demet P. ve Fidan M.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kadınlardan Fidan M.'nin 4 hırsızlık, 4 dolandırıcılıktan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fidan M. tutuklanırken Demet P. ise "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı

(DHA)

