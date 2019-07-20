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Esenyurt'ta kadınlardan ilginç hırsızlık: Bebeğiyle gelip olay çıkardı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 20.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta markette giren 2 kadın eteklerinin altındaki ceplere çaldıklarını koyarken yakalandı. Kadınların yakalandığı markete polis beklenirken onları kurtarmak için biri kucağında bebek bulunan 4 kadın gelerek olay çıkardı. Kadınların hırsızlık anı ve çıkardıkları olaylar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt Üçevler Mahallesi Urfalılar Caddesinde bulunan bir markete dün akşam saatlerinde bir grup kadın müşteri gibi girdi. Bir süre market içerisinde dolaşan kadınlardan Demet P. (18) ve Fidan M. (29) dolaplara yönelerek paketlenmiş tavukları eteklerinin altında yaptıkları ceplere koyarak çalmaya başladı. 8 paket tavuğu eteğinin altındaki ceplere koyan kadınlar çıkmak üzereyken yakalandı.

ARKADAŞLARI YARDIMA GELDİ

Kadınlardan ikisinin kaçmak istemesi üzerine çalışanlar kepenkleri kapattı. Markete polis beklenirken Demet P. ve Fidan M.'nin arkadaşları olduğu öğrenilen, bir tanesinin kucağında bebek olan 4 kadın onları kurtarmaya geldi. Kepenkleri açmaya çalışan kadınlar olay çıkardı. Biri bebekli 4 kadın, polisin geldiğini görünce kepenge zarar vererek kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu.

KADINLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyetine bağlı asayiş ekipleri şüpheli Demet P. ve Fidan M.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kadınlardan Fidan M.'nin 4 hırsızlık, 4 dolandırıcılıktan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fidan M. tutuklanırken Demet P. ise "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
AKP adaleti bu işte. Kanıtlı hırsız ama sen serbest bırak. Ama elin çaycısını FETÖ'nün okulunda çaycılık yaptı diye hapse at...
4 hırsızlık 4 dolandırıcılıktan kaydı varmış.5. olur bi kapıdan girer diğerinden çıkar işine devam eder.Burada planlı hırsızlık var,nitelikli yağma var,tehdit ve şantaj var,suç işlemek amacıyla çete oluşturmak var.Suçlar toplanmalı ona göre ceza verilmeli,basit hırsızlık diye dava açılırsa yarına kalmaz çıkar,polis ne yapsın?
öğretmeni tutukla hırsızı kontrollü serbest bırak... çok güzel böyle devam.....!!!
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