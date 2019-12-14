Mynet Trend

Esenyurt'ta kız kaçırma iddiası sonrası ortalık karıştı! Kavga kamerada

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Esenyurt'ta, iki Suriyeli aile arasında kız kaçırma iddiası üzerine kavga çıktı. Genç kızın ailesi, kızlarını kaçırdıklarını iddia ettikleri aileye ait spotçu dükkanına saldırarak eşyaları parçaladı. Kavga sürerken kaçırılmadığı ortaya çıkan genç kızın ailesi, diğer aileden özür dileyerek zararı karşılayacakları sözünü verince kavga tatlıya bağlandı. Kavga anlar ise güvenlik kameraların yansıdı.

Olay, Salı günü saat 20.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli aile, evde görmedikleri kızlarının kaçırılmış olduğunu düşünerek, sorumlu tuttukları aynı mahallede spotçu dükkanı işleten Suriyeli aileye saldırdı.

İki aile arasındaki kavga büyüdü. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile, spotçu dükkanındaki eşyaları da parçaladı.

Kavga sürerken genç kızın kaçırılmadığı haberi geldi. Bunun üzerine saldıran aile diğer aileden özür dileyerek, zararı karşılayacakları sözünü verince kavga tatlıya bağladı.

Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, iki ailenin aralarında uzlaştıklarını görünce olay yerinden ayrıldı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun dükkana gelip içeridekilerle kavga ettikleri ve eşyalara zarar verdikleri görülüyor.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçtiAradan tam 37 yıl geçti
Acı olay... Onlarcası yok olduAcı olay... Onlarcası yok oldu
Ankara'da 'kermes' operasyonu! Çalıntı otomobillere el konulduAnkara'da 'kermes' operasyonu! Çalıntı otomobillere el konuldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kız kaçırma Suriyeli kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 13 yorum
ya bunlar gariban savaş mağduru hee bide 110 bin tanesi vatandaşlık aldı ve devam ediliyor
Memleketin içine etti birileri eserinizle gurur duyun
Surıyelının bırıne neden kactınız savasmadınız dıye sordum neymıs esad ın yanında akrabaları zorla savasıyorlarmıs bunlarda akrabaları ıle savasmamak ıcın kacmıs.Bend zalımın yanında duran akrabanda olsa zalımdır o artık akraba sayılmaz zorla tutulduguna ınanmıyorum kendı bunu secmıstır dedım sustu kaldı.Bunların alayı fırsatcı..Avrupaya gecmek ıcın egede resmen ıntehar edıyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hurmadaki 'Allah' yazısı görenleri hayrete düşürüyor

Hurmadaki yazı görenleri hayrete düşürüyor

Büyükada'da açılan çukurlar merak konusu oldu

Büyükada'da şaşkınlık yaratan görüntü! Merak konusu oldu

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında 17'nci güne girildi

Arama çalışmalarında 17'inci güne girildi! Aramalar oraya kaydı

Kıbrıs uçağında panik:Uçağı patlatacağım

Kıbrıs uçağında korkutan anlar: FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım

Mahkemede kan donduran ifadeler: Görmesin diye kollarını bağladım

Mahkemede kan donduran ifadeler!

Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.