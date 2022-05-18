Esenyurt'ta bir binanın 27'nci katında patlama

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta bir sitedeki binanın 27'nci katında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi 350. Sokak’taki sitede yer alan 38 katlı binanın 27’nci katındaki dairede patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairede hasara neden olan patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığının düşünüldüğü öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz