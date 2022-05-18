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Esenyurt'ta bir binanın 27'nci katında patlama

18.05.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir binanın 27'nci katında patlama

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta bir sitedeki binanın 27'nci katında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi 350. Sokak’taki sitede yer alan 38 katlı binanın 27’nci katındaki dairede patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairede hasara neden olan patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığının düşünüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Esenyurt

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