Esenyurt'ta bir grup taksici yolcuyu darbetti

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta şoförüyle tartıştığı taksinin anahtarını alarak inen yolcu, taksiciler tarafından darbedildi.
Alınan bilgiye göre, dün, Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde seyir halindeki takside sürücü ile yolcu arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Sürücünün otomobili durdurmasının ardından yolcunun taksinin anahtarını alarak inmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
Sürücünün meslektaşlarına haber vermesi üzerine bölgeye gelen bir grup taksicinin de dahil olduğu kavgada, yolcu sopa, tekme ve yumrukla darbedildi.
Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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