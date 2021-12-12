YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt’ta bir plastik fabrikasında yangın çıktı

Esenyurt’ta bir plastik fabrikasında yangın çıktı

12.12.2021 04:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir plastik fabrikasında yangın çıktı

İSTANBUL (AA) – Esenyurt’taki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alana kurulu plastik fabrikasında çıkan yangın binayı etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve su tankları sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis de çevrede önlem aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
Şalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlarŞalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlar
Eminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptıEminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptı
Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:13
Öğle
13:03
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.