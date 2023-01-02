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Esenyurt'ta köpeğe şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

02.01.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'taki bir kişinin köpeğe şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerinin dün sosyal medyada paylaşması üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, Namık Kemal Mahallesi'ndeki sitede köpeğe şiddet uygulayan kişinin Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı R.H. olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese giderek R.H'yi gözaltına alan ekipler, evdeki 2 köpeği de belediye görevlilerine teslim etti.

Hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" ve "Mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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