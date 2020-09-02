Eser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Spor ve diyet programıyla 90 günde zayıflama kararı alan Eser Yenenler, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Şimdiye kadar 15 kilo verdiğini belirten Yenenler, hedefinin 15 kilo daha vermek olduğunu söyledi:

"Bugün diyet günümdü. Yemekte börülce, pilaki, salata, peynir, domates vardı. Hedefte bir 15 kilo daha vermek var. Çok kilo almışım. İki aydır aşırı diyet yapıyorum. Hafif normalime döndüm. Şimdi kilo vermeye başlayacağım. 15 verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum."

Ünlü oyuncu, ameliyat ile kilo vermeyi düşünüp düşünmedikleri şeklindeki soruya, "Ameliyat olmayı düşündüm. Sonra kendime son bir şans vermeyi denedim. Eşimle ameliyat meselesine aklım yatmadı. 'Böyle yapabiliriz' dedik, inandık" diye yanıt verdi.

Berfu Yenenler ise bu süreçte eşine destek çıktığını ve azmine hayran kaldığını belirtti. Berfu hanım "Çok iradeli azimli, Başaracağına inanıyorum" diye konuştu.

Üzerindeki tişörtün bolluğu dikkat çeken Eser Yenenler, "Tişört bol olmuş, eski mi?" sorusuna "Bana böyle sorularla gelin. Bugün ben de aynada fark ettim. Verdiğim kilo bu gerçekten" şeklinde karşılık verdi.