Yeşilçam'da bir dönem fırtınalar estiren ve cesur filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl uzun süredir gözlerden uzakta yaşıyor.

Bir dönem Kerem Alışık ile evli olan Turnagöl 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek ekranlardan elini eteğini çekti.

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ESNAF LOKANTASIYLA GÜNDEME GELİYOR

Son dönemde gözlerden uzak kalmayı tercih eden Sibel Turnagöl her şeyi bırakıp Maslak'ta esnaf lokantası açmıştı.

Gözlerden uzak olmayı tercih eden bir dönemin yıldızı MasterChef'ten gelen teklifi geri çevirmedi. 21 Kasım akşamı ekrana gelen yarışmada konuk olan Sibel Turnagöl son haliyle adından söz ettirdi.



58 yaşındaki ünlü oyuncunun değişimi ve yıllara meydan okuyan görüntüsü sosyal medyada da konuşuldu. Sosyal medyada Sibel Turnagöl'ün son haline "Doğal yaşlanmış", "Estetiksiz gibi ne güzel", "Vay be kadın aynı kalmış" yorumları yapıldı.



Sibel Turnagöl ekrana dönmesiyle ilgili sorulara "Mustafa Bey ile çalışıyoruz. Böyle çok gönlümüze göre bir şey olduğu zaman inşallah olacak. Ben de özledim" dedi.