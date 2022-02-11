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  4. Eser Yenenler Armağan Çağlayan'a itiraflarda bulundu! "Yetenek Sizsiniz jürisi olunca..."

Eser Yenenler Armağan Çağlayan'a itiraflarda bulundu! "Yetenek Sizsiniz jürisi olunca..."

11.02.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Eser Yenenler Berfu Yenenler ile evlenmenin hayatını her açıdan çok olumlu etkilediğini söyleyerek, iki çocuk babası olmanın bazen kendisini zorladığını itiraf etti. Yenenler Yetenek Sizsiniz jürisi olmasıyla ilgili de konuştu. Eser Yenenler iş yaparken Acun Ilıcalı'dan izin alıyor mu? Bu konuda da samimi açıklamalar yaptı.

Eser Yenenler Armağan Çağlayan'a itiraflarda bulundu! "Yetenek Sizsiniz jürisi olunca..."

Eser Yenenler Armağan Çağlayan'ın kanalına konuk oldu. Yetenek Sizsiniz jürisi olduğu dönemle ilgili konuşan Yenenler "Çok büyük bir teklifti. Jüri olunca antipati toplamaya başladım. Enteresandı; Acun, Hülya Avşar, Eser... Rüya gibiydi" itirafında bulundu.

İkinci çocuk ve pandeminin etkisiyle yeniden kilo aldığını anlatan Eser Yenenler, tokluk hormonuna alerjisi olduğunu da açıkladı. Yenenler "Tokluk hormonu iğnesi alıyordum kabardım meğer dışarıdan alınca alerjim varmış" dedi. Berfu Yenenler ile evlenmenin hayatını her açıdan çok olumlu etkilediğini söyleyen Yenenler, iki çocuk babası olmanın bazen kendisini zorladığını itiraf etti.

Ekran Alıntısı

Eser Yenenler "Acayip bir kadınla evlendim. Aşkın ötesi... Bana çok iyi geldi" dedi. Ünlü isim çocuklarıyla ilgili de "Nasıl bir baba figürü olacağımı bulmaya çalışıyorum. Bu sebeple zorlanıyorum ama yepyeni, her uyandığım gün yeni bir deneyim" yorumunda bulundu.

ACUN ILICALI'DAN İZİN ALIYOR MU?

Yenenler Acun Ilıcalı'yla ilgili "İzin vermez gibi bir durumu yok. Birliktelik duygusu var. Köklü bir ilişki kurulabiliyor. Takılma durumu oluyor, hep iş hem arkadaşlık. İzin vermeme gibi bir durumu olmadı hiç. 'Acun izin vermez' algısının olduğunu bilmiyordum" dedi.

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Armağan Çağlayan Eser Yenenler
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