Eser Yenenler Armağan Çağlayan'a itiraflarda bulundu! "Yetenek Sizsiniz jürisi olunca..."

Eser Yenenler Armağan Çağlayan'ın kanalına konuk oldu. Yetenek Sizsiniz jürisi olduğu dönemle ilgili konuşan Yenenler "Çok büyük bir teklifti. Jüri olunca antipati toplamaya başladım. Enteresandı; Acun, Hülya Avşar, Eser... Rüya gibiydi" itirafında bulundu.

İkinci çocuk ve pandeminin etkisiyle yeniden kilo aldığını anlatan Eser Yenenler, tokluk hormonuna alerjisi olduğunu da açıkladı. Yenenler "Tokluk hormonu iğnesi alıyordum kabardım meğer dışarıdan alınca alerjim varmış" dedi. Berfu Yenenler ile evlenmenin hayatını her açıdan çok olumlu etkilediğini söyleyen Yenenler, iki çocuk babası olmanın bazen kendisini zorladığını itiraf etti.

Eser Yenenler "Acayip bir kadınla evlendim. Aşkın ötesi... Bana çok iyi geldi" dedi. Ünlü isim çocuklarıyla ilgili de "Nasıl bir baba figürü olacağımı bulmaya çalışıyorum. Bu sebeple zorlanıyorum ama yepyeni, her uyandığım gün yeni bir deneyim" yorumunda bulundu.

ACUN ILICALI'DAN İZİN ALIYOR MU?

Yenenler Acun Ilıcalı'yla ilgili "İzin vermez gibi bir durumu yok. Birliktelik duygusu var. Köklü bir ilişki kurulabiliyor. Takılma durumu oluyor, hep iş hem arkadaşlık. İzin vermeme gibi bir durumu olmadı hiç. 'Acun izin vermez' algısının olduğunu bilmiyordum" dedi.

