Eser Yenenler'den Berfu Yenenler itirafı! "Keşke biraz daha kilolu kalsaydın"

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Tarafını Seç programının bu akşamki konukları Eser Yenenler ve Ümit Erdim oldu. Eser Yenenler, programda kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar verdi.

Buket Aydın'ın "Eşin doğumlardan sonra çok kilo alsaydı ve veremeseydi nasıl bakardın?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Benim hayat görüşüm de bunun bir önemi yok. Ben zaten çok kilolu bir ailenin içine doğdum. Hatta ben Berfu'ya dedim bile 'Keşke biraz daha kilolu kalsaydın' diye. Yok, tabi ki de öyle bir şey demedim. Ama kilolu kalsaydı da umurumda olmazdı. Ama bir süre sonra kendi ideal kilosuna döndü. Biraz dikkat etti ama bunun için çok fazla uğraşmadı. Biz evli insanlarız artık. Birbirimize senin zayıflaman lazım, şu kiloda olman lazım gibi bir şeyler söylememe durumumuz yok" dedi.

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti.

