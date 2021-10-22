Eser Yenenler'den Deniz Akkaya'ya yanıt: Şişmanlar da ona bayılıyordu

Eser Yenenler, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Tarafını Seç programına konuk oldu.

Kamera önünde bulunan insanların zayıf mı olmaları konusunun konuşulduğu programda Buket Aydın, Eser Yenenler'e Deniz Akkaya ile ilgili bir soru yöneltti.

"ŞİŞMANLAR DA ONA BAYILIYORDU, ALLAH ALLAH"

Aydın'ın "'Deniz Akkaya şişmanlarla görüşmek istemiyorum' demiş" sorusuna yanıt veren Eser Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

"Şişmanlarda Deniz Akkaya'ya bayılıyordu, Allah allah. Böyle bir şey yok. Deniz Akkaya, benim programımda söylemişti. Tabi orda talihsiz bir açıklama diyelim yani. Görüştüğü illa çok şişman vardır. Şişman adamın programına geldi, benim programıma geldi. Tabi bu cümleyi kendisine sorduğumda da 'Galiba yanlış anlaşıldım' falan demişti. Ama bu şekilcilik artık yoktur, açıkcası olduğunu zannetmiyorum. "



