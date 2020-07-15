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Eser Yenenler diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 20:50 | Son Güncelleme

Başarılı sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, 90 günde 28 kilo vermek için diyete başladı. Hedefinin 110 kiloya düşmek olduğunu söyleyen Eser Yenenler, "Kilo vermek zorundayım çünkü çok kırıcı anlar yaşıyorum" dedi.

Eser Yenenler diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Eser Yenenler, YouTube kanalından “Ailenizin şişmanı zayıflıyor” başlığıyla bir video yayınladı. Yenenler, kendisine yıllardır yapılan ‘şişman’ şakasından çok sıkıldığını belirterek, 90 gün sürecek bir diyete başladığını açıkladı.

90 günde 28 kilo vermeyi hedefleyen Yenenler, şunları söyledi:

“Bu kilo işini kapatıyorum. Çok önceden alınmış bir kararla hayırlısıyla kilo derdinden kurtuluyoruz. Spor hocamızla anlaştık, diyetimiz de belli. Çocuk büyüdü, evlendik, evimiz güzel oldu, stres bitti. Artık konstantre bir şekilde bu işi halledeceğimiz döneme geldik.

Düğünümde hayatımdaki en şişman halimdeydim. Şu an bile ondan daha zayıfım ama şu an bile kilom çok… Diyetimin ilk haftası bitti. Başlangıç kilom 137.9… Hedefimiz 110 kilo olmak. 1 Temmuz’da diyete başladım, 1 Ekim’de bitecek. Daha sonra hedef iki haneli kilolara düşmek.

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‘KIRICI ANLAR YAŞIYORUM’

Kilo vermek zorundayım çünkü çok kırıcı anlar yaşıyorum. ‘Kırıcı’ derken gerçek anlamda kırıcı… Oturmaya çalışırken koltuğu kırdım. Eşim bu kez diyette bana çok destek oluyor.

Kuzey ile yürüyüş yapıyoruz. Artık zayıflamamız lazım. Bu kilo meselesiyle en çok eşim uğraşıyor çünkü ben yıllarca ‘şişman’ linci yemeye alıştım ama benimle birlikte o da linç yiyor.

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‘ÇAĞATAY ULUSOY BOŞLUĞU VAR’

Herkese ‘şişko’ diyor, artık alınmaya başladım. Bütün yorumlar gerçekten çok kırıcı olmaya başladı son dönemde. Kilo vermek isteme sebebimi söyleyeyim. Kuzey doğduğunda Berfu otururken kucağıma verdi. Ben de Kuzey kucağımdayken kalkmaya çalışırken belim burkuldu. Zaten fıtığım da var. İşte bu adama kilo verdirir.

Şişman mizahının odağındaki Eser, zayıflıyor artık. Çağatay Ulusoy kilo almış da, bana benzemiş de… Bu güzel bir şey. Ülkede bir Çağatay Ulusoy boşluğu var. O ben olurum, heyecanlıyım. Televizyonda terlemekten de çok sıkıldım. Bunun gerçek anlamda tamamen değişmesini istiyorum.”

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BİR HAFTADA 3 KİLO VERDİ

Eser Yenenler, bir haftada 3 kilo vererek, 137’den 134 kiloya düştüğünü de ifade etti.

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