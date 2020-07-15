Eser Yenenler diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Eser Yenenler, YouTube kanalından “Ailenizin şişmanı zayıflıyor” başlığıyla bir video yayınladı. Yenenler, kendisine yıllardır yapılan ‘şişman’ şakasından çok sıkıldığını belirterek, 90 gün sürecek bir diyete başladığını açıkladı.

90 günde 28 kilo vermeyi hedefleyen Yenenler, şunları söyledi:

“Bu kilo işini kapatıyorum. Çok önceden alınmış bir kararla hayırlısıyla kilo derdinden kurtuluyoruz. Spor hocamızla anlaştık, diyetimiz de belli. Çocuk büyüdü, evlendik, evimiz güzel oldu, stres bitti. Artık konstantre bir şekilde bu işi halledeceğimiz döneme geldik.

Düğünümde hayatımdaki en şişman halimdeydim. Şu an bile ondan daha zayıfım ama şu an bile kilom çok… Diyetimin ilk haftası bitti. Başlangıç kilom 137.9… Hedefimiz 110 kilo olmak. 1 Temmuz’da diyete başladım, 1 Ekim’de bitecek. Daha sonra hedef iki haneli kilolara düşmek.

‘KIRICI ANLAR YAŞIYORUM’

Kilo vermek zorundayım çünkü çok kırıcı anlar yaşıyorum. ‘Kırıcı’ derken gerçek anlamda kırıcı… Oturmaya çalışırken koltuğu kırdım. Eşim bu kez diyette bana çok destek oluyor.