Eser Yenenler'in eşi Berfu düğün kostümüyle olay oldu! "Demet'in gelinliğinden güzel"

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinin düğünü çok konuşuldu. Bir süredir evlilik hazırlığında olan ikili, geçtiğimiz gün imzaları attı. Bu düğünde en çok konuşulan detaylardan biri de Demet Özdemir'in gelinliğiydi.

DÜĞÜN KOSTÜMÜYLE OLAY OLDU

Berfu Yenenler en yakın arkadaşlarının düğünü için seçtiği parçayla göz kamaştırdı.

Düğüne şık bir kıyafetle giden Berfu Yenenler'e, "Demet'in gelinliğinden güzel", "Çok güzel olmuş" gibi yorumlar geldi.

GELİNLİĞİ ÇOK KONUŞULDU

Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyanın diline düştü.





