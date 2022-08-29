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Eser Yenenler'in eşi Berfu düğün kostümüyle olay oldu! "Demet'in gelinliğinden güzel"

29.08.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın üretken çifti Eser ve Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katıldı. Yakın arkadaşlarının düğününe katılan ikili, sosyal medyada bol bol paylaşım yaptı. Düğüne şık bir kıyafetle katılan Berfu Yenenler, takipçilerinden beğeni topladı.

Eser Yenenler'in eşi Berfu düğün kostümüyle olay oldu! "Demet'in gelinliğinden güzel"

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinin düğünü çok konuşuldu. Bir süredir evlilik hazırlığında olan ikili, geçtiğimiz gün imzaları attı. Bu düğünde en çok konuşulan detaylardan biri de Demet Özdemir'in gelinliğiydi.

DÜĞÜN KOSTÜMÜYLE OLAY OLDU

Berfu Yenenler en yakın arkadaşlarının düğünü için seçtiği parçayla göz kamaştırdı.

Eser Yenenler'in eşi Berfu düğün kostümüyle olay oldu!

Düğüne şık bir kıyafetle giden Berfu Yenenler'e, "Demet'in gelinliğinden güzel", "Çok güzel olmuş" gibi yorumlar geldi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu düğün kostümüyle olay oldu!

GELİNLİĞİ ÇOK KONUŞULDU

Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyanın diline düştü.

Eser Yenenler'in eşi Berfu düğün kostümüyle olay oldu!

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Demet Özdemir sosyal medya Oğuzhan Koç
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