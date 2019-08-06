Mynet Trend

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

80 yaşındaki Ziya Abay, trafik kazasında eşini kaybettikten sonra döndüğü memleketinde Keban Baraj Gölü Havzası'nda keşfettiği adaya 14 yıl önce kulübe yaparak yerleşip, 3 bin 500 fidan dikerek doğa harikasına çevirdi. 14 yıl önce otların bulunduğu adada hem sebze hem de meyve yetiştiren Abay'ın tek başına yaşamı da akıllara "Robinson Crusoe" hikayesini getirdi.

Uzun yıllar Eskişehir’de antikacılık yapan 4 çocuk babası Ziya Abay (80), 1995 yılında eşi Emine Abay’ı trafik kazasında kaybetti. Bir süre daha Eskişehir'de kalan ancak eşini unutamayan Abay, emekli olduktan sonra memleketi olan Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndü. Çocuklarının farklı şehirlerde iş hayatına atılması nedeniyle yalnız kalan Abay, 14 yıl önce Elazığ ile Tunceli'yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında yaklaşık 80 dönüm büyüklüğündeki bir tane bile ağaç olmayan adayı keşfetti. Tekne alıp, adaya giden ve yaptığı küçük bir kulübeye yerleşen Abay, tek başına yaşamaya başladı. Elektriğin ve içme suyun bulunmadığı adada 14 sene boyunca fidanlar diken ve çeşit çeşit meyve ve sebze yetiştiren Abay, ıssız adayı yeşile bürüdü. Diktiği 3 bin 500 fidanı 14 yılda yetiştiren, kendi imkanları ile de sulama havuzu yapan Abay, sadece ekmek ve içme suyu gibi diğer ihtiyaçlarını almak için teknesiyle iki haftada bir ilçeye gidip geliyor. İhtiyacı olan sebze ve meyveyi adada yetiştiren Abay, adanın kendisine huzur ve güç verdiğini belirterek, ölene kadar burada kalmak istediğini ifade etti.

'MUTLUYUM, KAFAM RAHAT'

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine konuşan ve Pertek’in Corovan köyünde dünyaya geldiğini belirten Ziya Abay, “8 yaşına kadar köyde büyüdüm. Ondan sonra Elazığ’a gittim ve ticaret ile uğraştım. 20 yaşından sonrada askerlik bitti ve Eskişehir’e yerleştim. Orada antikacılık yapıp, ticaret ile uğraştım. Daha sonra eşimi trafik kazasında kaybedince tekrar geri geldim. Bu adada 14 senedir ağaçla uğraşıyorum. Ağaç diktim. Her çeşit ağacım var. Ağaç aşısı yapıyorum, suluyorum, ağaçlarıma bakıyorum. Mutluyum ve kafam rahat. Gidip kahvede oturmam. Hafta 15 gün bir Pertek’e giderim. Hep adada kalırım. Sebze ekiyorum. Her çeşit meyve var. Kestane, üzüm, kiraz, kayısı var” dedi.

'3 BİN 500 AĞACI KENDİM TEK BAŞIMA DİKTİM'

Eşini kaybettikten sonra kendini adaya verdiğini dile getiren Abay, “Ev yaptım ve burada kalıyorum. Eşimi unutmak için bununla uğraşıyorum. Yalnızlık zor oluyor ama ne yapacaksın. Dedikoduyu sevmem kafam rahat. Kendi işimle uğraşıyorum. Paramla işçi bulamıyorum. Bu yaşta kendim çalışıyorum. Kimse gelip çalışmıyor. Hep kendim yapıyorum. 3 bin 500 ağacı kendim tek başımda diktim. Sulamasını yapıyorum. Kafam rahat ve mutluyum” diye konuştu.

'EŞİM DE SAĞ VE YANIMDA OLSAYDI, ADADA KALSAYDIK'

Adada elektriğin olmadığını aktaran Abay, “Kendime göre yemeğimi yapıyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. İşim olmadığı zaman Pertek’e gitmek için karşıya tekne ile geçiyorum. Daha sonra tekrar tekne ile adaya geliyorum. Gece gündüz hep adadayım. Ada benim her şeyim, beni yaşatan o, huzur ve güç veriyor. Ben de adayı yaşatıyorum. Ölene kadar adada kalmak istiyorum. Eşim de sağ ve yanımda olsaydı, adada kalsaydık. Hep aklımdan geçiyor" ifadelerini kullandı.
(İHA)


PARTNER Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız
Polisin şüphelendiği kişinin üzerinden tarihi sikkeler çıktıPolisin şüphelendiği kişinin üzerinden tarihi sikkeler çıktı
Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Keban Baraj Gölü Havzası eskişehir Ziya Abay

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'teki Rozana FM’i 2 buçuk milyon Suriyeli dinliyor

Gaziantep'teki Rozana FM’i 2 buçuk milyon Suriyeli dinliyor

Polis hareketlerinden şüphelendi! Üzerinden tarihi eserler çıktı

Polisin şüphelendiği kişinin üzerinden tarihi sikkeler çıktı

Ensesine taş isabet ettiğini zanneden kadın, hastanede vurulduğunu öğrendi!

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Ehliyetsiz sürücü panik yapınca olanlar oldu

Ehliyetsiz sürücü panik yapınca olanlar oldu

Tüm ilgiyi üzerilerine topladılar! Sevimli köpek onuz doğurdu

Sevimli köpek onuz doğurdu!

İBB harekete geçti! Otogarın İSPARK'a devredilmesi için yeni karar

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.