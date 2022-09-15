Esila Efser kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Esila Efser eski hali nasıl?

Esila Efser, Armağan Çağlayan'ıon programına konuk oldu. Program fragmanının yayınlanmasının ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Esila Efser kimdir, son hali nasıl? İşte Armağan Çağlayan'ın konuğu Esila Efser'in hayatı ve biyografisi...

ESİLA EFSER KİMDİR?

Esila Efser, Yıldız Tilbe'nin 'Emi' şarkısı gibi dikkat çeken bir şarkıyla geçtiğimiz aylarda gündem olan trans bireydir.

'Sürüne Sürüne Geber Ağla' şarkısıyla bilinen Esila Efser'in klibini görenler onu Seda Sayan'a benzetmiştir.

'Sürüne Sürüne Geber Ağla' klibinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı da Efser'in sesinin Yıldız Tilbe'yi andırdığını belirtti.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN KONUĞU ESİLA EFSER'İN ESKİ HALİ NASIL?

Esila Efser'in eski hali:





