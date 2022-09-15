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Esila Efser kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Esila Efser eski hali nasıl?

15.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esila Efser, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı ve hayat hikayesini anlattı. Daha önce sosyal medyada paylaşımda bulunan birçok kişinin Seda Sayan'a benzettiği fenomen ismin sesi Yıldız Tilbe'ye benzetilmişti. "Sürüne Sürüne Geber Ağla" isimli şarkısıyla sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu isimlerden biri olan geçtiğimiz aylarda sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girmişti. Peki, Armağan Çağlayan'ın konuğu Esila Efser kimdir? İşte Esila Efser'in eski hali nasıl...

Esila Efser kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Esila Efser eski hali nasıl?

Esila Efser, Armağan Çağlayan'ıon programına konuk oldu. Program fragmanının yayınlanmasının ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Esila Efser kimdir, son hali nasıl? İşte Armağan Çağlayan'ın konuğu Esila Efser'in hayatı ve biyografisi...

ESİLA EFSER KİMDİR?

Esila Efser, Yıldız Tilbe'nin 'Emi' şarkısı gibi dikkat çeken bir şarkıyla geçtiğimiz aylarda gündem olan trans bireydir.

'Sürüne Sürüne Geber Ağla' şarkısıyla bilinen Esila Efser'in klibini görenler onu Seda Sayan'a benzetmiştir.

'Sürüne Sürüne Geber Ağla' klibinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı da Efser'in sesinin Yıldız Tilbe'yi andırdığını belirtti.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN KONUĞU ESİLA EFSER'İN ESKİ HALİ NASIL?

Esila Efser'in eski hali:

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