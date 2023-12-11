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"Eşim beni parayla sattı" Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Dolandırıcı gelin açıklamalarıyla şoke etti

11.12.2023 20:50 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'da programı her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Küslerin barıştığı, kayıpların bulunduğu sevilen gündüz kuşağı programı, son bölümüyle gündem oldu. Eşiyle beraber insanları dolandırdıklarını itiraf eden kadının anlattıkları akıllara durgunluk verdi.

Esra Erol'un sunucusu olduğu Esra Erol'da programının her bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor. ATV'de canlı olarak ekrana gelen programın bugünkü konukları izleyenleri hayrete düşürdü. Ayşe isimli kadının anlattığı dolandırıcılık hikayesi herkesi şaşırttı.

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"EŞİM BENİ PARA KARŞILIĞI SATTI"

ATV'nin Müge Anlı ile birlikte en çok izlenen gündüz kuşağı yapımı olan Esra Erol'da programında Ayşe isimli kadın nikahlı eşinin kendisini para karşılığında evlilik vaadiyle başkalarına sattığını iddia etti.

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Adıyaman, Kayseri ve Yozgat gibi illerde yıllardır insanları kandırıp sonrasında da o kişilerin altınlarını alıp kaçtıklarını itiraf etti. Kadının yayına bağlanan eşi Mehmet Bey ise iddiaları yalanladı.

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KARDEŞİNİN ASLINDA SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ!

Ayşe Hanım'ın programa beraber katıldığı ve kardeşi olduğunu söylediği Bülent Bey için ise birkaç kişi yayına bağlandı. İhbarların ardı ardına geldiği programda yayına katılanlar Bülent Bey'in Ayşe Hanım'ın kardeşi olmadığını aksine sevgilisi olduğunu iddia etti.

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Yayına bağlananların benzer şeyleri söylemesi sonrasında gerçek ortaya çıktı. Bülent Bey'in Ayşe Hanım'ın öz kardeşi olduğu fakat Bülent Bey'in çocukken illegal olarak evlatlık verildiği bu nedenle de anne ve babasının Ayşe Hanım'dan farklı olduğu öğrenildi.

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atv Esra Erol Esra Erol'da ele
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