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Eşim Benzerim Yok neden yok, bitti mi? Eşim Benzerim Yok saati mi değişti?

28.08.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşim Benzerim Yok neden yok, bitti mi gibi soruların yanıtları tüm yarışma takipçileri tarafından araştırılıyor. Temmuz ayında yayın hayatına başlayan programda toplam 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı bulunuyor. Toplam 10 hafta sürecek yarışma sonucunda yarışmacılar büyük sürpriz ödülün sahibi olacak. Heyecanla izlenen yarışma yayın akışında yer almayınca merak edildi. Peki, Eşim Benzerim Yok bitti mi, saati mi değişti? İşte tüm merak edilenler...

Sunuculuğunu Burcu Esmersoy'un üstlendiği FOX TV ekranlarında yayınlanan Eşim Benzerim Yok programı yayın akışında yer almayınca merak edildi. Tüm program takipçileri Eşim Benzerim Yok neden yok, bitti mi? Eşim Benzerim Yok saati mi değişti? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte 6 kadın ve 6 erkek yarışmacının olduğu Eşim Benzerim Yok programı hakkında tüm merak edilenler...

EŞİM BENZERİM YOK NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Eşim Benzerim Yok programını Fox TV ekranlarında göremeyenler, programın bitip bitmediğini merak ediyorlar. Eşim Benzerim Yok programının resmi hesaplarından paylaşılan bilgiye göre program devam ediyor. Ancak programın bölümleri YouTube özel olarak yayınlanıyor.

Buna göre Eşim Benzerim Yok programını izlemek isteyenler YouTube platformu üzerinden programı izleyebilecekler.

Eşim Benzerim Yok 2

EŞİM BENZERİM YOK KONUSU NE?

Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek.

Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek.

Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın ödülüne sahip olabilecekken, yarışmanın kazananı da büyük para ödülünün sahibi olacak.


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