Mynet Trend

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

ABD’de yaşayan Katrina Holte, kendi isteğiyle işinden ayrılarak 1950’lerin ev kadınları gibi yaşamaya başladı. Gün boyu temizlik yaparak ve yemek pişirerek zamanını geçiren Holte, eşini şımartmak için hayatını evine adadı. İşte 30 yaşındaki Katrina Holte'nin ilginç hikayesi...

Katrina, “Her zaman istediğim bir hayatı yaşadığımı hissediyorum, bu benim hayallerimdeki hayat ne mutlu ki eşim de benimle aynı şekilde düşünüyor.” Ancak böyle bir yaşamın göründüğü kadar kolay olmadığını vurguluyor Katrina, ev kadını olmak sanılandan çok daha zor bir iş diyor. Her gün tonlarca iş halletmesi gerektiğini belirten Katrina, “Bulaşık ve çamaşır yıkamak, ütü yapmak, toz almak, vs. gerçekten çok yorucu, ancak ben bunu seviyorum ve eşimle ilgileniyor olmaktan dolayı çok mutluyum.” İşte 30 yaşındaki Katrina'nın ilginç hikayesi...

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!
'Balkonda sigara içmek yasak değil ancak...''Balkonda sigara içmek yasak değil ancak...'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ev hanımı ev hanımı olmak ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Balkonda sigara içmek yasak değil ancak...'

'Balkonda sigara içmek yasak değil ancak...'

Moskovo'da havalimanı terminaline giren tilki herkesi şaşkına uğrattı

Havalimanında şaşırtan görüntü

Arkeologlardan önemli buluş! Yarım metrelik penis heykeli

Arkeologlardan önemli buluş! Yarım metrelik penis heykeli

Anne ve iki kızının bulunduğu araç, feribottan denize düştü

Dehşet! Saniyeler içinde yok oldu

Uyuduğunuz pozisyon kişiliğinizi ele veriyor!

Eğer bu pozisyonda uyuyorsanız siz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.