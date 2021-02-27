'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' iddiasına cevap!

Songül Karlı beş yıl evli kalıp 2017'de boşandığı Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı.

"EŞİME BAKIŞLARI FARKLIYDI"

Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Uçankuş TV canlı yayınına katılan Ersoy, Songül Karlı ile ilgili oldukça çarpıcı açıklamalar yaparken, ünlü şarkıcıyı yuva yıkan kadın ilan etti.

Mediha Ersoy, "Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı. Bana mesaj geldi. 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' yazıyordu. Konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ama araştırdım, o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi, bence Songül Karlı'ydı" dedi.

"PROGRAMI BASMAK İSTEDİM"

Mediha Ersoy, "Songül Karlı, Metin'in peşinden 5-6 ay koşmuş. Kendi de verdiği söyleşide söylüyor zaten. Bakmış adam yüz vermiyor sonra kendisi yine ısrar etmiş. Programı çok basmak istedim ama çocuğum vardı ailem engel oldu" şeklinde konuştu.