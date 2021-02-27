MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' iddiasına cevap!

'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' iddiasına cevap!

27.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' iddiasına cevap!

Türkücü Songül Karlı hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Karlı ile evliliği 2017 yılında biten Metin Yüncü'nin eski eşi Mediha Ersoy, katıldığı canlı yayında, "Ailecek sohbet ederken bile eşime bakışları farklıydı" dedi. İki isim hakkında 'koruma kararı' aldıran Songül Karlı'dan bu iddialara cevap geldi.

Songül Karlı beş yıl evli kalıp 2017'de boşandığı Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı.

"EŞİME BAKIŞLARI FARKLIYDI"

Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Uçankuş TV canlı yayınına katılan Ersoy, Songül Karlı ile ilgili oldukça çarpıcı açıklamalar yaparken, ünlü şarkıcıyı yuva yıkan kadın ilan etti.

Songül Karlı hakkında bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'Songül Karlı hakkında bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Mediha Ersoy, "Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı. Bana mesaj geldi. 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' yazıyordu. Konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ama araştırdım, o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi, bence Songül Karlı'ydı" dedi.

6039f9bb55428724780a8898

"PROGRAMI BASMAK İSTEDİM"

Mediha Ersoy, "Songül Karlı, Metin'in peşinden 5-6 ay koşmuş. Kendi de verdiği söyleşide söylüyor zaten. Bakmış adam yüz vermiyor sonra kendisi yine ısrar etmiş. Programı çok basmak istedim ama çocuğum vardı ailem engel oldu" şeklinde konuştu.

6039f9bb55428724780a889c

SONGÜL KARLI'DAN İDDİALARA YANIT

Songül Karlı, Mediha Ersoy'un şoke eden iddialarına, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. 47 yaşındaki türkücünün avukatı, "Bir TV programında kamuoyunu aldatmaya yönelik algı çalışmalarına itibar etmediğimizi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını beyan eder, şüphaliler Metin Yüncü ve Mediha Gülcan Ersoy'a karşı Beykoz Aile Mahkemesi'nden 'koruma kararı' alındığını bildirmek isteriz" açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
'Balköpüğüm 10 yaşında''Balköpüğüm 10 yaşında'
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı, Instagram,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek kardeşini öldürdü! Limon bahçesinde yakalandı

'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek kardeşini öldürdü! Limon bahçesinde yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beni Affet dizisi yıldızının inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Beni Affet dizisi yıldızının inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Diğer Haberler

Melisa Şenolsun'dan Umut Evirgen'e doğum günü mesajı

Instagram'da kutladı! Yoğum yağdı...

Ceyda Düvenci'den duygusal mesaj! 'Seninle ben, ben oldum'

'Balköpüğüm 10 yaşında'

Kırmızı Oda dizisinde gerdek gecesi sahnesi olay oldu: Namus böyle bir şey değil

Herkes bu sahneye kitlendi! 'Namus böyle...'

Bülent Ersoy servet ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı

Bülent Ersoy servet ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı

Love Island'ın güzeli Georgia Steel iç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Haluk Bilginer Netflix'in Sıcak Kafa dizisine transfer oldu!

Haluk Bilginer'den dev proje! O diziye transfer oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.