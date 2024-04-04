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  4. Eşini genç aşkı için bırakmıştı! Somer Şef Aslı Turanlı ile samimi halde görüntülenince kızdı

Eşini genç aşkı için bırakmıştı! Somer Şef Aslı Turanlı ile samimi halde görüntülenince kızdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.04.2024 07:07
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Şef Somer Sivrioğlu kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi. Daha önce de genç aşkı Pınar için 18 yıllık evliliğini bitiren Somer Şef kameralardan rahatsız oldu.

Eşini genç aşkı için bırakmıştı! Somer Şef Aslı Turanlı ile samimi halde görüntülenince kızdı

MasterChef'in jürisi Somer Sivrioğlu yine özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz yıllarda genç aşkı için 18 yıllık eşini terk eden Somer Şef bu sefer genç bir oyuncuyla yakalandı.

Bir süredir birlikte olduğu Pınar Kızılkaya'yla birlikteliğini "yi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür..." notuyla o dönem duyurarak gündeme gelen Somer Sivrioğlukendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile birlikte görüntülendi.

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ÖPEREK TESELLİ ETTİ

30 yaşındaki oyuncu Aslı Turanlı ve 52 yaşındaki Master Chef jürisi Somer Sivrioğlu sarmaş dolaş yakalanınca gerildi.

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Sabah saatlerinde mekandan çıkarak çorbacıya gelen ikili, hem sarıldı hem öpüştü. Aslı Turanlı ağlarken Somer Sivrioğlu onu alnından öperek teselli etti.

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Mekandan çıkan ikili magazin muhabirlerine, "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek sitemde bulundu.

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Somer Sivrioğlu Oyuncu Pınar yaşında
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