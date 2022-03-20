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Eşini kaybeden Özgü Namal'dan yeni karar

20.03.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgü Namal, 2020'de kaybettiği eşi Serdar Oral'la yaşadığı Muğla Ayla Yaylası'ndaki çiftliği, 'Hiçbir eşyaya dokunmayın' şartıyla evine bakan Köyceğizli aileye verdi. Özgü Namal'ın 10 yıllığına kiraladıkları çiftlik evinin sözleşmesi, 2025 tarihinde doluyor. Namal, iki çocuğuyla İzmir'de inzivaya çekildi.

Eşini kaybeden Özgü Namal'dan yeni karar

Oyuncu Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral 2020 yılında henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.

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Zamansız ölümle sarsılan başarılı oyuncu, acı olayın ardından 2015 yılından bu yana 2 çocuklarıyla yaşadıkları Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evlerine de adım atmadı.

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Eşini kaybettikten sonra İzmir'e yerleşen ve uzun süredir ortaya çıkmayan Özgü Namal, Ağla Yaylası'nda bulunan çiftliğini de evle ilgilenen Köyceğizli ailenin kullanımına bıraktı.

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Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Özgü Namal'ın tek şartı ise şuydu: "Lütfen evimizi eşimin hiçbir eşyasına dokunmadan olduğu gibi saklayın."

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Özgü Namal'ın 10 yıllığına kiraladıkları çiftlik evinin sözleşmesi, 2025 tarihinde doluyor.

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Ahmet Serdar Oral, henüz 53 yaşında kalp krizinden vefat ederek herkesi yasa boğmuştu.
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Namal, iki çocuğuyla İzmir'de inzivaya çekildi.

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Özgü Namal
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