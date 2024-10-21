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Eşinin tehdit mesajını yayınlamıştı! MasterChef Nigar ve Hakan yine kavgaya tutuştu! "Kafa sallamaların" deyip hesap sordu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.10.2024 15:05
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MasterChef Türkiye'de son zamanlarda gündem olan Hakan ve Nigar gerilimi devam ediyor. Son olarak tehdit edildiğini söyleyen Hakan ve Nigar, programda yüzleşti. İkilinin arasında buzlar yine erimedi. Hakan, "Kafa sallamaların" deyip hesap sordu.

Eşinin tehdit mesajını yayınlamıştı! MasterChef Nigar ve Hakan yine kavgaya tutuştu! "Kafa sallamaların" deyip hesap sordu!

MasterChef Türkiye'de şu sıralar Nigar ve Hakan arasında yaşanan gerilim gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda kural ihlali yaptığı için Hakan'dan tepki gören Nigar'ı potaya gönderen Hakan tepki çekmişti. Hakan, "Şöyle bir durum var, artık birbirimizle olan sorunlar geçmişten gelen bir şeyler var, şöyle tarttığı zaman burada kaybedilebilir kazanılabilir ama doğru yoldan sapmamak gerektiğini düşünüyorum; Nigar abla demek istiyorum" demişti.

TEHDİT ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Hakan ise tepkilerin ardından sessizliğini bozmuştu ve sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlamıştı. Hakan, yaptığı açıklamada Nigar'ın kocası tarafından tehdit edildiğini söylemişti. Bu skandal iddia da ortalığı karıştırmıştı.

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Bu açıklamanın ardından da Nigar, eşinin Hakan'a attığı mesajı sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Mesajda sadece "Merhaba ben Nigar'ın kocasıyım. Sen benim iki tane genç kızımı ağlattın. Seni asla unutmayacağım" yazdığı görülmüştü.

İKİLİ MASTERCHEF'TE YÜZLEŞTİ!

Tehdit konusunun gündem olmasının ardından da MasterChef Türkiye'de mesaj konusu gündeme geldi. Yeni bölüm fragmanında Hakan ve Nigar yeniden tartıştı. Nigar, "Yapılmış olan bir hata var. Arkadaşlarımdan da sizlerden de özür diliyorum diye kaç kere bunu söyledim. Eşim bunu izliyor tabii. Çocuklar izliyor, ağlıyor. Ağlayınca eşim sinirlenince de gece mesaj atıyor. 'Ben de seni unutmayacağım' yazıyor." ifadelerini kullandı.

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Hakan ise "Ben seninle dışarıda görüşeceğim" deyip kafa sallamaların?" diye sordu. Nigar da "Burada konuşulmasını istemediğim için arkada konuşuruz manasında söylemiştim o yanlış anlaşıldı sadece" dedi.

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