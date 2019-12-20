"ESKADER 2019 Kültür Sanat Ödülleri" açıklandı

İSTANBUL (AA) - Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen "ESKADER Kültür Sanat Ödülleri" açıklandı.

Sultanahmet'teki Türk Edebiyatı Vakfı'nda gerçekleştirilen ödüllerin duyurulduğu toplantıda konuşan ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, derneğin 10 yılı aşkın bir süredir kültür ve sanat ödüllerini dağıttığını ve gelenekselleşen ödüllerin aralık ayında merakla beklenir olduğunu söyledi.

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ESKADER'in 2008'de kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana bu ödülleri verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk diline, Türk kültürüne, bu toprakların mayasını yoğuran irfan insanlarının bize öğrettiği istikamette ödüller takdim etmeye çalışıyoruz. Biraz popülizmden uzaklaşmış biraz yerli biraz milli duyguları düşünceleri ve hassasiyetleri gelişmiş sanatçılarımızın kenarda köşede unutulmasını arzu etmediğimiz için, bundan rahatsızlık duyduğumuz için onları ödüllendiriyoruz. Her yılın aralık ayının üçüncü haftasında ödüller açıklanıyor. Bir yıl içerisinde birçok kademede üyelerimiz, kültür sanat mahfillerindeki değerli simalar, yazarlarımız, sanatçılarımızdan görüşler alınıyor. Bir seçici kurul tarafından da değerli çabalar gösterilerek, çok da iyi değerlendiriliyor, bu ödülleri açıklandıktan sonra da nisan ayında büyük bir salonda ödül töreni yapıp ödülleri takdim ediyoruz."