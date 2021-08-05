SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Eski Alman futbolcu Michael Ballack'ın oğlu hayatını kaybetti

Eski Alman futbolcu Michael Ballack'ın oğlu hayatını kaybetti

05.08.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Michael Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio'nun, Portekiz'de geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski Alman futbolcu Michael Ballack'ın oğlu hayatını kaybetti

Alman futbolunun efsane isimlerinden biri olan ve kariyerinde Chelsea, Bayern Münih ve Baye Leverkusen takımları bulunan Michael Ballack'ın oğlu korkunç bir kaza geçirdi.

Michael Ballack ve ailesinin Lizbon yakınlarında tatil yaptığı, bu sırada atv tabir edilen bisikletle kaza yapan Emilio'nun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Genç Ballack'ın bu sabahın erken saatlerinde kaza geçirdiği kaydedilirken, Portekiz medyası olayın Lizbon'un güneyindeki Troia'da meydana geldiğini yazdı. Emilio'nun Grandola'da çıkan yangınlardan kurtarıldığı da haberlerde yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkek basketbolunda ilk finalist ABDErkek basketbolunda ilk finalist ABD
''Ölümsüzüm'' deyip koronavirüs aşısı olmadı! Son pişmanlığı fayda etmedi''Ölümsüzüm'' deyip koronavirüs aşısı olmadı! Son pişmanlığı fayda etmedi
Maçlarda bikini giyme zorunluluğuna tepki yağıyorMaçlarda bikini giyme zorunluluğuna tepki yağıyor
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti

Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.