Eski Alman futbolcu Michael Ballack'ın oğlu hayatını kaybetti

Alman futbolunun efsane isimlerinden biri olan ve kariyerinde Chelsea, Bayern Münih ve Baye Leverkusen takımları bulunan Michael Ballack'ın oğlu korkunç bir kaza geçirdi.

Michael Ballack ve ailesinin Lizbon yakınlarında tatil yaptığı, bu sırada atv tabir edilen bisikletle kaza yapan Emilio'nun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Genç Ballack'ın bu sabahın erken saatlerinde kaza geçirdiği kaydedilirken, Portekiz medyası olayın Lizbon'un güneyindeki Troia'da meydana geldiğini yazdı. Emilio'nun Grandola'da çıkan yangınlardan kurtarıldığı da haberlerde yer aldı.



