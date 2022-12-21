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Eski aşıklar Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz O Ses Yılbaşı’nda

21.12.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytaç Şaşmaz'ın O Ses Yılbaşı yarışmacıları arasında olduğu ortaya çıktı. Yarışmada Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le de pişti olacak. Geçen aylarda sessiz sedasız ayrılan ikilinin küs olmadıkları öğrenildi.

Eski aşıklar Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz O Ses Yılbaşı’nda

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; O Ses Yılbaşı programının çekimleri hafta sonu yapılacak. Yarışmaya Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin, Hazal Subaşı, Eser ve Berfu Yenenler, Cemal Can, Danla Biliç, Aslıhan Malbora ve Ayça Ayça Ayşin Turan’ın katılacağı ortaya çıkmıştı.

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Yarışmanın kadrosunda ayrıca Darmaduman dizisinin Evren’i Aytaç Şaşmaz’ın da olduğu öğrenildi. Şaşmaz dizide rol arkadaşı Aslıhan Malbora’yla beraber yarışacak.

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Bu durum ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Yarışmada Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel’le de pişti olacak. Geçen aylarda sessiz sedasız ayrılan ikilinin küs olmadıkları öğrenildi.
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Yarışmaya ayrıca Murat Boz ile adının aşk dedikodularına karıştığı Ayça Ayşin Turan’ın da katılacak olmasıyla beraber bu yılki O Ses Yılbaşı magazinel anlamda bol malzemeye sahne olacak gibi görünüyor.

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