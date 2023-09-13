MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski aşk mı alevleniyor? Müjde Uzman o ismin evinden paylaştı! "Pek eski değil demekki"

Eski aşk mı alevleniyor? Müjde Uzman o ismin evinden paylaştı! "Pek eski değil demekki"

13.09.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevenlerinin heyecanla beklediği Kızılcık Şerbeti dizisi 15 eylül Cuma günü yeni sezonuna başlıyor. Dizinin oyuncuları dönem dönem konuşulmaya devam ediyor. Alev karakteriyle oyunculuğundan söz ettiren Müjde Uzman, yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Uzman'ın manzara fotoğraflı paylaşımında o detay dikkat çekti.

Başarılı oyuncu Müjde Uzman oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun son paylaşımı da dikkat çekti.

mujde_uzman_hangi_unlunun_hayrani_h22167_9cecb

Son dönemde Oğuzhan Uğur'la bir dargın bir barışık ilişki yaşayan müjde Uzman'dan eski sevgilisinin evinden bir paylaşım geldi.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

Oğuzhan Uğur'dan önce Sinan Akçıl ile bir ilişki yaşamış olan ünlü oyuncu, Akçıl'ın evinden günaydın fotoğrafı paylaştı.

84386824-eb2a-4b70-9a42-f19a8c0b8307

Evin manzarasından Sinan Akçıl'ın evi olduğunu anlayan kullanıcılardan 'Demekki o kadar da eski değilmiş', 'Sinan ve Müjde bilemedim', 'Güzel kadın yakışıklı adam' gibi yorumlar geldi.

94f2026e-c76b-4f8b-8606-aae50dd1032a

Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden önce, ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca ile birlikte rol almıştı.

mujde3

26 Eylül 1984 İstanbul doğumlu olan Müjde Uzman, 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

images

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk ve Savaşçı gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Ayrıca Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol almıştır.

13501317-728xauto

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk sinemasının efsanelerine bir ödül daha!Türk sinemasının efsanelerine bir ödül daha!
Bir transfer daha! O isim de kadroya katıldıBir transfer daha! O isim de kadroya katıldı
Cesur tarzını konuşturdu! İddialı pozlarıyla beğeni topladıCesur tarzını konuşturdu! İddialı pozlarıyla beğeni topladı
Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman Sinan Akçıl Oyuncu sevgilisi ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.