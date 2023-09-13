Eski aşk mı alevleniyor? Müjde Uzman o ismin evinden paylaştı! "Pek eski değil demekki"

Başarılı oyuncu Müjde Uzman oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun son paylaşımı da dikkat çekti.

Son dönemde Oğuzhan Uğur'la bir dargın bir barışık ilişki yaşayan müjde Uzman'dan eski sevgilisinin evinden bir paylaşım geldi.

Oğuzhan Uğur'dan önce Sinan Akçıl ile bir ilişki yaşamış olan ünlü oyuncu, Akçıl'ın evinden günaydın fotoğrafı paylaştı.

Evin manzarasından Sinan Akçıl'ın evi olduğunu anlayan kullanıcılardan 'Demekki o kadar da eski değilmiş', 'Sinan ve Müjde bilemedim', 'Güzel kadın yakışıklı adam' gibi yorumlar geldi.

Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden önce, ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca ile birlikte rol almıştı.

26 Eylül 1984 İstanbul doğumlu olan Müjde Uzman, 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk ve Savaşçı gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Ayrıca Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol almıştır.





