Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu! Seren Serengil hemen paylaştı: "2 gün önce evine gittik..."

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz kızı tarafından evinde ölü bulundu.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi. Seren Serengil acı haberi alınca yıkıldı.

Hemen bir paylaşım yapan Serengil şunları yazdı:

"Çok ama çok üzgünüm... Babamın en yakın dostuydu çocukluğum anılarımız elinde büyüdüm daha 2 gün önce biraz ağrıları vardı fizik tedavi görüyordu yanına gittik annemle salonun baş köşesine babamın plağını koymuş bizim için cok değerliydi. Bu sabah vefat etmiş... Milliyetçi ülkesini seven Karadeniz'in yetiştirdiği herkesin çok saygı duyduğu sevdiği bir insandı hâlâ inanamıyorum. Acım tarifsiz evlatlarına eşine sabır diliyorum."





