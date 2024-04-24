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  4. Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu! Seren Serengil hemen paylaştı: "2 gün önce evine gittik..."

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu! Seren Serengil hemen paylaştı: "2 gün önce evine gittik..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.04.2024 15:30
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Eski spordan sorumlu devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Haberi duyan Seren Serengil hemen bir paylaşım yaptı. Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz neden öldü merak konusu olurken Seren Serengil'in sözleri dikkat çekti.

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu! Seren Serengil hemen paylaştı: "2 gün önce evine gittik..."

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz kızı tarafından evinde ölü bulundu.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi. Seren Serengil acı haberi alınca yıkıldı.

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'teki evinde ölü bulundu Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'teki evinde ölü bulundu

Hemen bir paylaşım yapan Serengil şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Çok ama çok üzgünüm... Babamın en yakın dostuydu çocukluğum anılarımız elinde büyüdüm daha 2 gün önce biraz ağrıları vardı fizik tedavi görüyordu yanına gittik annemle salonun baş köşesine babamın plağını koymuş bizim için cok değerliydi. Bu sabah vefat etmiş... Milliyetçi ülkesini seven Karadeniz'in yetiştirdiği herkesin çok saygı duyduğu sevdiği bir insandı hâlâ inanamıyorum. Acım tarifsiz evlatlarına eşine sabır diliyorum."

Vitrin


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