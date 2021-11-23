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Eski başkan yardımcısından Terim sözler: Ya devri geçti ya da şanssız

23.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe yenilgisiyle lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim'e eleştiri yapanlardan biri de eski başkan yardımcısı Semih Haznedaroğlu oldu. Haznedaroğlu, "Fatih Terim'in ya devri geçti ya da büyük şanssızlık yaşıyor" dedi.

Eski başkan yardımcısından Terim sözler: Ya devri geçti ya da şanssız

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken; üç hafta sonra iç sahada puan kaybetti. Sarı Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'ye karşı sahasındaki kazanamama serisi 7 maça yükseldi. Teknik direktör Fatih Terim, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Tecrübeli çalıştırıcıya eski başkan yardımcılarından Semih Haznedaroğlu oynanan futbolu eleştirdi, sorumlunun Fatih Terim olduğunu açıkladı.

Radyo Gol'de Aydın Cingöz'ün sorularını yanıtlayan Semih Haznedaroğlu, "Oynanan oyun beni tatmin etmediği, hatta yapılan hatalar, istediğim performans da olmadığı için, canımı da sıkmamak için, çile bülbülüm çile. Size garip bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın bu zamanlarda maçını seyretmemeye başladım. Yönetim sorunu olamaz. Biliyorum ki her şey teknik direktöre bırakılmış vaziyette. Tüm galibiyetlerde, başarılarda teknik yönetim çok yukarılara çıkarılıyorsa, çok övülüyorsa; başarısızlıklarda da birinci sorumlu olarak teknik heyeti görüyorum. Fatih Terim'in ya devri geçti ya da büyük bir şanssızlık yaşıyor. Onu bilemiyorum ama birinci sorumlu teknik heyettir. Uzatmalarda gol atmaya alışmışız ama uzatmalarda gol yiyoruz" eleştirilerini yaptı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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