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Eski Beşiktaşlı futbolcu Pancu, Rapid Bükreş'in başkanı oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Bir dönem Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Daniel Gabriel Pancu, teknik direktörlüğünü de yaptığı Romanya 2. Ligi takımlarından Rapid Bükreş'in başkanı oldu.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Pancu, Rapid Bükreş'in başkanı oldu

Eski Rumen milli oyuncu Pancu, aktif kariyerinin büyük bölümünde forma giydiği ve 2018'in ekim ayından 2020'nin mart ayına kadar teknik direktörlüğünü üstlendiği kulübün başkanlığını da yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkanlık görevini, Ovidiu Burca'dan sonra Pancu üstlenecek. 42 yaşındaki Pancu, 2002'den 2006'ya kadar oynadığı Beşiktaş'ın 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

(AA)

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