SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir

Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir

14.05.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, Beşiktaş'tan yarın şampiyonluk beklediğini söyledi.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir

TRT Deutsch'a konuşan 58 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı hala ilgiyle takip ettiğini ifade etti. Siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda şans dileyen Kuntz, "En kalbi duygularımla Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Sevgili Sergen, bu işi bitir ve Kara Kartal şampiyon olsun. Almanya'dan en içten tebriklerimi sunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı başarılı bulduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, 'Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak ister misiniz' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sergen'in uzun süre Beşiktaş'ta kalacağını ve bu yüzden Beşiktaş'ın yeni bir antrenöre ihtiyacı olmadığını umuyorum. Ama tabii benim için Türk kulüpleri söz konusu olduğunda, akla en çok gelen Beşiktaş."

"TÜRK MİLLİ MARŞININ İLK SATIRLARINI EZBERLEDİM"

Aradan yıllar geçmesine rağmen hatırladığı Türkçe kelimeler olduğunu söyleyen Kuntz, "Bir restoranda 'Tee istiyor musun' dendiğini hatırlıyorum. Bunun bir çay istediğim anlamına geldiğini hatırlıyorum. Tabii sahada kullanılan 'oyna', 'çabuk', 'yavaş' gibi kelimeleri hatırlıyorum. Elbette bunlar nispeten çabuk öğrendiğiniz kelimelerdi. Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım." ifadelerini kullandı.

Almanya forması ile 1996 Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuntz, uğur getirmesi için tüm takıma Türkiye'den aldığı nazar boncuklarını hediye ettiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldıPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldı
Salih Uçan yeni takımını açıkladıSalih Uçan yeni takımını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Edin Visca transferi sonuçlandı! Yeni takımı...

Edin Visca transferi sonuçlandı! Yeni takımı...

Türkiye'ye geri dönüyor!

Türkiye'ye geri dönüyor!

Şenol Güneş'e olay Milli Takım tepkisi

Şenol Güneş'e olay Milli Takım tepkisi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Sivasspor engeli

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Sivasspor engeli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.