Eski Catwoman’dan yeni Catwoman’a tavsiye: Tuvalete nasıl gireceğini düşün

Tim Burton yönetmenliğindeki 1992 yapımı Batman Dönüyor’da (Batman Returns), Batman’ın düşmanlarından Catwoman Selina Kyle’e hayat veren Michelle Pfeiffer, yeni Catwoman Zoe Kravitz’e tavsiyede bulundu.

The Batman filminde yeni Catwoman’ı canlandıracak olan Kravitz, rol için adı geçen Ana de Armas, Ella Balinska ve Eiza González gibi aktrislerle girdiği zorlu mücadeleyi kazanarak Robert Pattinson’la kamera karşısına geçecek.

Screenrant’ta yer alan habere göre yeni filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü’nün (Maleficent: Mistress of Evil) tanıtımı için Good Morning America’ya konuk olan Pfeiffer’a, yeni Catwoman Zoe Kravitz için bir tavsiyesi olup olmadığı soruldu. Pfeiffer, Kravitz’e şu altın öğüdü verdi:

Kostümün tasarlanırken tuvalete nasıl gideceğini de göz önünde bulundurduklarından emin ol.

Çoğu kişi için şimdiye kadarki en iyi Catwoman olan Pfeiffer, 2014 yapımı Malefez’in (Maleficent) devam filminde Angelina Jolie ve Elle Fanning’le kamera karşısına geçti.

Pfeiffer, Catwoman rolü için rol arkadaşı Elle Fanning’in “muhteşem” bir seçim olabileceğini belirtmiş, Kravitz’te karar kılındığını öğrenince de “çok heyecanlandığını” söylemişti.

Yakın zamanda Emmy ve Altın Küre ödüllü dizi Big Little Lies’la karşımıza çıkan Zoe Kravitz, Catwoman’a yabancı değil. Oyuncu 2017 yapımı Lego Batman Filmi’nde (The Lego Batman Movie) bu karaktere sesiyle hayat vermişti.



