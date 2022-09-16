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Eski CHP Erzurum İl Başkanı Oğuz'a 7 yıl 9 ay hapis cezası

16.09.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP Erzurum İl Başkanı Oğuz'a 7 yıl 9 ay hapis cezası

Eski CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlarından yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Oğuz, İzmir Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki S.Y. ile taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Oğuz, savunmasında atılı suçlamaları kabul etmediğini, ses kaydının montaj olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

Müşteki S.Y'nin avukatı, mahkemeye Jandarma Kriminal Daire Başkanlığından alınan Oğuz'a ait ses kayıt raporunu sundu.

Bunun üzerine hakim, raporda sunulan ses kaydının toplama olmadığını, farklı sesler eklenip çıkarılması gibi herhangi bir manipülasyon yapılmadığı kanaatine vardığını belirtti.

Taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından ses kayıtlarının dosyada delil olarak saklanmasına, sanığın "cinsel saldırı" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Müşteki avukatı Erhan Topçu, cinsel saldırı suçuna ilişkin verilen hapis cezasının, Türk adaletine güveni boşa çıkartmadığı, adaletin tecelli ettiği düşüncesinde olduklarını belirtti.

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