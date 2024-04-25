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  4. Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm sebebini ailesi açıkladı

Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm sebebini ailesi açıkladı

25.04.2024 07:28
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Spor camiasını derinden sarsan ölüm haberi ile ilgili merak edilen o detay ortaya çıktı. Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden yapılan açıklamayla birlikte ölüm sebebi de belli oldu.

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik."

CENAZESİ 26 NİSAN CUMA GÜNÜ KILINACAK

Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun." denildi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Mehmet Ali Yılmaz cenaze spor Bakan verildi da, yapılan açıklama
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