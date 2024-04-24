Mehmet Ali Yılmaz'ın son röportajı! Ali Koç'tan övgüyle bahsetmiş, olaylı Fenerbahçe maçı için 'Çok bozuldum, üzüldüm' demişti

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm haberi başta Trabzonspor olmak üzere spor camiasını derin üzüntüye boğdu. Bir dönem Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı olan eski Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Acı haber sonrası Mehmet Ali Yılmaz'ın son röportajı yeniden gündem oldu. Yılmaz, 22 Mart'taki olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası duyduğu üzüntüye dile getirirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan da övgüyle bahsetmişti.

Siyaset ve spor dünyasının yakından tanıdığı Yılmaz, son rçportajını Karadeniz gazetesine verirken, şunları söylemişti;

"ALİ KOÇ YİĞİT, DELİKANLI BİR ÇOCUKTUR"

"Fenerbahçe'nin başkanı olan delikanlı adam Ali Koç, hiç sesini çıkartmadı. Tanıdığım için biliyorum; çok yiğit, delikanlı bir çocuktur. Zaten 30 puan fark var, böyle abartmanın alemi ne?

"ÇOK BOZULDUM, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Trabzonspor'un iyiliğini isteyenler böyle tribünleri dolduracak hıyarlarsa, daha önceden yapmaları gerekirdi. 30 puan fark olmadan... Çok bozuldum, çok üzüldüm. Hiç yakışmadı bize. 30 puan gerideyiz be, hiç böyle olmadık! Niye bunu kompleks yapıyoruz?"

Tribünlerde yaşanan güvenlik ve giriş zafiyetlerine dikkat çeken Yılmaz, bu durumun sorumlularının acilen cezalandırılması gerektiğini ifade etti:

"Bu bize hiç yakışmadı, hazır şekilde stada gelmek bir organizasyondur. Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Trabzon'da niye böyle provokasyon için sahaya geliyorlar? Her dakika şişe doldurdular sahayı! Güvenlik zafiyeti bir, giriş zafiyeti iki, önceden planlanma üç. Ne yapmaya çalıştılar? Fenerbahçe bir şey yapmadı ki! Kim oynarsa o kazanır, maçta ufak tefek hatalar olabilir."







