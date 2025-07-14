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Eski dost Igor Tudor'dan Frankowski için talep! Juventus Galatasaray'a teklif hazırlığında...

İtalyan devi Juventus’un patronu Igor Tudor gözünü Galatasaray’ın sağ kanat beki Frankowski'ye çevirdi. Transfer için yakın zamanda teklif yapılacağı öğrenildi.

Eski dost Igor Tudor'dan Frankowski için talep! Juventus Galatasaray'a teklif hazırlığında...
Burak Kavuncu
Przemyslaw Frankowski

Przemyslaw Frankowski

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Juventus'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması için çalışmalar sürerken, sağ kanat bek için farklı isimlere yöneliyorlar. Teknik direktör Igor Tudor’un 3’lü savunma anlayışı sebebiyle sağ kanat bölgesine kanat bek arayan İtalyan takımı, gözünü Galatasaray’ın Polonyalısına çevirdi.

ESKİ DOST TRANSFERE SICAK!

Eski dost Igor Tudor dan Frankowski için talep! Juventus Galatasaray a teklif hazırlığında... 1

İtalyan medyasında yazan habere göre Galatasaray’ın eski teknik direktörü olan Igor Tudor’un Juventus’a yeni bir soluk getirmek istediği ve kadroda yeni bir yapılanmaya gitmek istediği öğrenildi. Bu kapsamda hareket eden siyah beyazlı yönetim sağ kant bölgesi için Tudor’un raporunu dikkate aldı ve Cimbom’un Polonyalı oyuncusu Premyslaw Frankowski için bu hafta teklif çıkaracağı iddia edildi.

GALATASARAY TOPLAMDA 8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Eski dost Igor Tudor dan Frankowski için talep! Juventus Galatasaray a teklif hazırlığında... 2

Galatasaray, Frankowski'yi ara transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar Polonyalı sağ kanat beki 1 milyon euro kiralama + 7 milyon euro zorunlu satın alma ile birlikte toplamda 8 milyon euroya transfer etti.

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Juventus Igor Tudor son dakika galatasaray transfer haberleri Przemyslaw Frankowski
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