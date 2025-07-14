Eski dost Igor Tudor'dan Frankowski için talep! Juventus Galatasaray'a teklif hazırlığında...

Juventus'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması için çalışmalar sürerken, sağ kanat bek için farklı isimlere yöneliyorlar. Teknik direktör Igor Tudor’un 3’lü savunma anlayışı sebebiyle sağ kanat bölgesine kanat bek arayan İtalyan takımı, gözünü Galatasaray’ın Polonyalısına çevirdi.

ESKİ DOST TRANSFERE SICAK!

İtalyan medyasında yazan habere göre Galatasaray’ın eski teknik direktörü olan Igor Tudor’un Juventus’a yeni bir soluk getirmek istediği ve kadroda yeni bir yapılanmaya gitmek istediği öğrenildi. Bu kapsamda hareket eden siyah beyazlı yönetim sağ kant bölgesi için Tudor’un raporunu dikkate aldı ve Cimbom’un Polonyalı oyuncusu Premyslaw Frankowski için bu hafta teklif çıkaracağı iddia edildi.

GALATASARAY TOPLAMDA 8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Galatasaray, Frankowski'yi ara transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar Polonyalı sağ kanat beki 1 milyon euro kiralama + 7 milyon euro zorunlu satın alma ile birlikte toplamda 8 milyon euroya transfer etti.