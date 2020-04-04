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Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazır

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.04.2020 13:17 | Son Güncelleme

Uzun bir aradan sonra ringlere dönmeyi hedefleyen eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu’ya koronavirüs engeli. "Pitbull Promotion" isimli turnuvada yer alacak olan Devrim Akarsu’nun karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazır

Yaz ayı sonrasında düzenlenecek olan organizasyona kadar kondisyonunu ve formunu korumak isteyen Devrim Akarsu, koronavirüs sebebiyle antrenmanlarını evinin altındaki bodrum kata kurduğu salonda gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 haftadır burada çalışmalarını sürdüren ünlü sporcu, salgın sebebiyle turnuvaya kadar çalışmalarını burada yaparak, zorlu mücadeleler için kendini hazırlayacak.

(DHA)

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