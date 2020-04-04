Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazır

Yaz ayı sonrasında düzenlenecek olan organizasyona kadar kondisyonunu ve formunu korumak isteyen Devrim Akarsu, koronavirüs sebebiyle antrenmanlarını evinin altındaki bodrum kata kurduğu salonda gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 haftadır burada çalışmalarını sürdüren ünlü sporcu, salgın sebebiyle turnuvaya kadar çalışmalarını burada yaparak, zorlu mücadeleler için kendini hazırlayacak.
(DHA)
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