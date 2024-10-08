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Eski erkek arkadaşı kafasından vurdu! Ablası öldürüldü... Mutlu Kaya hayata tutunmak için mücadele ediyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.10.2024 14:37
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Eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve mucizevi şekilde hayatta kalan Mutlu Kaya son dönemde akla gelen isimlerden. Ablası da kadın cinayetine kurban giden Mutlu Kaya hayatta tutunmak için mücadele veriyor.

Eski erkek arkadaşı kafasından vurdu! Ablası öldürüldü... Mutlu Kaya hayata tutunmak için mücadele ediyor

MYNET-Mutlu Kaya, katıldığı bir ses yarışmasıyla tanınmıştı. Erkek arkadaşının saldırısı nedeniyle vücudunun büyük bölümünü kullanmakta güçlük çekiyor, zor duyulabilen bir sesle konuşuyor.

Cinayet işleyenlere verilen cezaların hafif olmasından şikayetçi olan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Dilek Kaya'yı öldüren erkek arkadaşı Yusuf Çalışkan, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mutlu Kaya, bu olaydan sonra içine kapanarak tedaviyi reddedip, yürüme konuşmada ilerleme kat ederken tekrara eski haline dönmüştü.

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"BEN PES ETMEM"

Acı dolu hayatına rağmen umudunu hiç yitirmeyen Mutlu Kaya sosyal medyada zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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"Yorulmuş olabilirim ama bu, pes ettiğim anlamına gelmez. BEN PES ETMEM" diyen Mutlu Kaya fizik tedaviye devam ederek daha iyi olmak için mücadele ediyor.

NARİN PAYLAŞIMI

Ülkemizde artan kadın cinayetlerine de sessiz kalmayan Mutlu Kaya bu konuda da sık sık paylaşımlar yaparak tepkisini gösteriyor. Narin'den alınan kötü haberden sonra da paylaşım yapan Mutlu Kaya "Bu ülkede çocuk olmayacaksın kadın olmayacaksın öldürülüyoruz" dedi.

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Mutlu Kaya
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