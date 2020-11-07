Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı

Johnny Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini açıkladı. Filminden kovulmasıyla gündeme gelen Depp için bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorum yaptı.

"HAYATIM VE KARİYERİM BU ŞEKİLDE TAMAMLANMAYACAK"

57 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Warner Bros. tarafından 'Fantastik Canavarlar'daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere'deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak" dedi.



