Eski F.Bahçeli Cappie Pondexter ile G.Saray kaptanı Işıl Alben atıştı

Fenerbahçeli eski yıldız Cappy Pondexter: "Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız" ifaderini kullandı ve sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde adından oldukça söz ettiren yıldız basketbol oyuncusunun bu sözleri çok konuşuldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cappie Pondexter'ın ''Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız" açıklamasına sosyal medya üzerinden flaş bir cevap verdi. Pondexter'ın ''Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız.'' paylaşımını alıntılayarak cevap veren Işıl, "Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat 'Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" ifadelerini kullandı.
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