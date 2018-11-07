Eski Fenerbahçeli Kadlec'in babasından Beşiktaş'a transfer teklifi

Baba Kadlec'in, Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı ile görüştüğü ve buluşmada sürpriz bir isim üzerinde durulduğu iddia edildi: Nikolay Komlichenko. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Çek temsilcisi Boleslav'da forma giyen 1.90'lık Rus forveti izlettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın 23 yaşındaki Krasnodar'da oynarken eski maçlarını da izlediği ve Rus oyuncu için olumsuz bir yorumda bulunmadığını ifade edildi. Komlichenko, bu sezon Mlada Boleslav formasıyla çıktığı 15 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti. (STAR)





