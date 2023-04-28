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Eski Fenerbahçeli öyle şeyler söyledi ki taraftarlar çılgına döndü! "Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray"

28.04.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen, Sarı-Lacivertliler'den ayrıldıktan sonra Karagümrük sonrasında ise Wigan'ın yolunu tutan Steven Caulker Fenerbahçe ve Türkiye günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray" diyen Caulker, Sarı-Kırmızılılar'a gitmeyi çok istediğini ancak Galatasaray'ın kendisini istemediğini itiraf etti. İşte detaylar...

Eski Fenerbahçeli öyle şeyler söyledi ki taraftarlar çılgına döndü! "Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray"

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Alanyaspor'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı ancak Sarı-Lacivertli takımda forma şansı bulmakta zorlanan ve sonrasında Gaziantep FK'ya kiralanan ardından takımdan gönderilen Steven Caulker eski kulübü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de en çok gitmek istediğim takım Galatasaray'dı." diyen Caulker, "Ancak onlar hariç bütün büyükler beni istiyordu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben Fenerbahçe'ye gitmek istedim çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük kulübüydü." dedi.

"YÜZÜME BİLE BAKMADI"

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Vitor Pereira'nın kendisini takımda istemediğini söyleyen Caulker, "Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya da olsa oraya gitmek istedim. Fenerbahçe'ye geldim ve 2 gün sonra Pereira geldi. Görüşmelerimizde adı bile geçmiyordu ve geldiğinde beni istemediğini anladım. Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı." ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira ile ilgili eleştirilerde bulunan Caulker, "Vitor Pereira neredeyse Everton'a gidiyordu. Eğer bu gerçekleşseydi İngiltere'ye uçup taraftarlarla birlikte protestolara katılırdım." diye konuştu.

"SERGEN SİGARA İÇİP FİT OLUP OLMADIĞIMI SORDU"

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Sergen Yalçın ile ilgili Caulker, "Türkiye'ye gitme şansım olduğunda Türk efsanesi Sergen Yalçın beni aradı. İçki içer, sigara içer, kumar oynar... İlk buluştuğumuzda sigara içip benim fit olup olmadığımı sordu. 10 gün beni denemeye aldılar ve sonrasında sözleşme imzaladık. Antalyaspor'a gideceğime düşünüyorum ama Alanyaspor'a gitmiştim." açıklamasını yaptı.

KIM MIN-JAE SÖZLERİ

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Tecrübeli oyuncu, Kim Min-Jae ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Benim yerime alınan isim Kim Min-Jae'ydi. 'Benim yerime Çin'den bir oyuncu mu aldılar gerçekten?' dedim ama inanılmaz bir oyuncuydu. Şu anda Napoli'de oynuyor ve harika bir sezon geçiriyor. Fenerbahçe öyle bir oyuncu bulmuştu ki '100 milyon euroya Real Madrid'e satabilirler' diye düşündüm."

"TARAFTARLAR İYİYDİ AMA..."

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Taraftarların maçlara yoğun ilgi göstermediğini söyleyen oyuncu, "Türkiye'de taraftarlar iyiydi ama çoğu stadyum boştu. 3 büyüklerin maçları genelde doluyordu ama diğer takımların maçları genelde boş geçiyordu. Ancak dolu tribünlerin olduğu maçlarda atmosfer gerçekten harikaydı. Benim için harika bir atmosferdi." dedi.

"HAYALLERİM GERÇEK OLMADI"

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Mesut Özil ile ilgili ise Caulker, "Türkiye'de hayat harikaydı. Sahil hayatını oğlum çok sevmişti ve 2 yıl üst üste yılın takımına seçilmiştim. Sonra kendime 'Ben burada ne yapıyorum' dedim ve Fenerbahçe'ye gittim. Mesut Özil'in asistiyle gol atmayı hayal ediyordum ama bu hayallerin hiçbiri gerçek olmadı." açıklamasını yaptı.

ANDREA PIRLO SÖZLERİ!

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Steven Caulker son olarak, "Türkiye'deki son 6 ayımda Andrea Pirlo ile çalıştım. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyordum ancak antrenmandan sonra diğer İtalyanlar ile sigara içtiğini gördüm. Kaleciniz ve sağ bekiniz yanınızda sigara içince saygı seviyesini korumak zor oluyor. Siz her şeyinizi verdiğinizi düşünüyorsunuz ama arkadaşlarınız sigara içiyor. Oyuncuların sigara içmesinin kültürel bir olay olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de bize yanlış gelen şey, İtalyanlar için sorun değildi. Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye'ye ilk geldiğimde takım arkadaşlarım devre arasında soyunma odasını sigara dumanı ile kaplıyordu. Bunu ilk gördümde, 'Bu da ne böyle!' demiştim."

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