Eski Fenerbahçeli Salih Uçan, Galatasaray yolunda

Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen Galatasaray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı. Devre arasında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, eski Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdi.

SEZON SONUNDA SERBEST

Terim'in gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan… Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Sarı- Kırmızılılar'ın işini kolaylaştırabilir. Salih Uçan'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken devre arasında cüzi bir miktara bu transferin biteceği aktarıldı.