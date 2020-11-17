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Eski Fenerbahçeli Salih Uçan, Galatasaray yolunda

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.11.2020 17:31 | Son Güncelleme

Fatih Terim’in ocak hedefi, orta alanı ve kanatları güçlendirmek. Tecrübeli hoca, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'ı kadroda görmek istiyor. İşte detaylar...

Eski Fenerbahçeli Salih Uçan, Galatasaray yolunda

Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen Galatasaray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı. Devre arasında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, eski Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdi.

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SEZON SONUNDA SERBEST

Terim'in gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan… Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Sarı- Kırmızılılar'ın işini kolaylaştırabilir. Salih Uçan'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken devre arasında cüzi bir miktara bu transferin biteceği aktarıldı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Terimde cidden iyice bunadı bunun ayarında alt yapıda ne topçular var bu iyi bir halt olsa gurmeler gibi her yeri dolasmazdi...
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