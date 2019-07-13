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Simon Kjaer Sevilla'da topbaşı yaptı! Fenerbahçe ile flaş görüşme

İSPANYA HABERLERİ  | 13.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile adı anılan ve bir dönem sarı-lacivertlilerin formasını da terleten Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer, takımı Sevilla'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında topbaşı yaptı. 30 yaşındaki stoperin sarı-lacivertlilerle görüştüğü ve kiralama konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor.

Simon Kjaer Sevilla'da topbaşı yaptı! Fenerbahçe ile flaş görüşme

Fenerbahçe'nin savunma bölgesine takviye konusunda transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Simon Kjaer, takımı Sevilla ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Danimarka Milli Takımı'nda yer aldığı için takımdan ayrı izin yapan tecrübeli savunmacı, tatilinin bir bölümünü de İstanbul'da geçirmişti. 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin sarı-lacivertlilerle görüştüğü ve kiralama konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
simon kjaer sevilla Spor Toto Süper Lig İspanya La Liga

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kap a gerçek fiyatları yansıt sen önce koç
Kalas Skrtel yerine Kjaer’i alın.
FB'nin kendisi patlamasın dikkat edin!!!
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