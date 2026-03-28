Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi Kosova-Türkiye eşleşmesinin favorisini açıkladı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında A Milli Futbol Takımımız'la karşılaşacak Kosova'da Vedat Muriqi, HT Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu.

'ASLA PES ETMEDİK'

2 kere geri düşmemize rağmen, Slovakya çok organize bir takımdı. Bizden önce son 4 maçta kalesinde gol görmedi. Bizim en güçlü silahlarımızdan biri, takım oyununu iyi oynamamız oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen asla pes etmedik. Çok genç bir takımız, çok mücadele ediyoruz. Genç ve önemli oyuncular var.

"BEN TÜRKİYE'DE VEDAT OLDUM"

Türkiye ile eşleşmemiz aslında beni bireysel olarak karmaşık duygulara sürüklüyor. Futbolculuk kariyerimde Türkiye’de Vedat oldum ben. 8 yıl tabii... Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe... Bu kulüpler beni Vedat yaptı. Ailecek Türkiye bizde bambaşka bir yerde. Karmaşık duygular içerisindeyim.

"ENTERASAN DUYGULAR İÇİNDEYİM"

Oynayacağımız futbolcularla hem rakip olarak hem de bazılarıyla aynı takımda olma şerefine nail oldum. O yüzden gerçekten güzel ve enteresan duygular içindeyim. Ama Türkiye’nin de 24 yıldır Dünya Kupası’na katılamadığını göz önüne alırsak, çok çetin ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum.

"ŞÜPHESİZ TÜRKİYE FAVORİ"

Şüphesiz Türkiye favori. Bizim bir avantajımız, iç sahada oynayacak olmamız. Kenan var, Arda var; Real Madrid ile karşılaştıklarında da oynuyorlar. Bunlar Türk futbolu adına, Avrupa futbolu ve dünya futbolu adına büyük değerler. Biz elimizden gelenin en iyisini, en iyi bildiğimiz işi, takım oyununu sahaya yansıtıp hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

"TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK SAYGIM VAR"

Türkiye’den ayrıldığım ilk günden bu yana Türk taraftarlar hep destek oldu. Türkiye ile eşleşmemiz artık çok doğal. Tabiri caizse parantez içinde rakibiz; o yüzden bir maçlık 90 ya da 120 dakika rakibiz. Benim Türkiye'ye çok büyük saygım var. Ben orada futbolcu olarak büyüdüm, orada hayatımı kazanmaya başladım. Duygusal tarafı tabiki var, Türkçe'yi zaten anadil gibi konuşuyorum. Hayalimizi gerçekleştirmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız.

"TÜRKİYE BİZİM ÜZERİMİZDE BİR TAKIM"

Sadece Kenan ve Arda dışında, İsmail forma bulduğunda iyi mücadele ediyor. Barış Alper çok formda. Oyuna girerse Yunus çok iyi işler yapıyor. Neresinden bakarsanız bakın, ‘şu oynamasa güzel olur’ diyecek biri yok. Hakan oynamasa Orkun girecek, Orkun da çok formda. Kerem oynamasa Yunus girecek. Yetenek, kalite, teknik, taktik vesaire... Bunu herkes biliyor; Türkiye bizim üzerimizde bir milli takım.