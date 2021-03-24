SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Eski FIFA başkanı Sepp Blatter'e 6 yıl 8 ay futboldan men!

Eski FIFA başkanı Sepp Blatter'e 6 yıl 8 ay futboldan men!

24.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi.

Eski FIFA başkanı Sepp Blatter'e 6 yıl 8 ay futboldan men!

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'e 6 yıl 8 ay futboldan men cezası verildi. FIFA Etik Kurulu tarafından verilen ve basın açıklamasıyla duyurulan karara göre, Blatter'e 6 yıl 8 aylık men cezasının yanında 1 milyon İsviçre Frangı (903 bin Euro) da para cezası verildi.

Ayrıca, Blatter'in başkanlığı döneminde FIFA Genel Sekreterliği görevinde bulunan Jerome Valcke de aynı cezalara çarptırıldı.

Karar, FIFA tarafından Blatter ve Valcke'ye bildirildi. Ancak kararların uygulanması için iki eski yöneticinin bir önceki usulsüzlük cezalarının bitmesi gerekiyor.

Buna göre cezalar, Blatter için 2021 yılının ekim ayından sonra, Valcke için 2025 yılının ekim ayından sonra uygulanacak.

KAYNAK: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
İbrahim Seten'e 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiİbrahim Seten'e 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı

'Beni görevden aldırtmak istedi, ilk defa burada söylüyorum'

'Beni görevden aldırtmak istedi, ilk defa burada söylüyorum'

Mustafa Mohammed dünya devine gidiyor

Mustafa Mohammed dünya devine gidiyor

Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

Trabzon'un Visca ısrarı devam ediyor

Trabzon'un Visca ısrarı devam ediyor

Vedat, F.Bahçe'ye geri dönecek iddiası

Vedat, F.Bahçe'ye geri dönecek iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Diğer Haberler

Eski FIFA başkanı Sepp Blatter'e 6 yıl 8 ay futboldan men!

Sepp Blatter'e 6 yıl 8 ay futboldan men!

Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Millîler Dünya Kupası için sahada

Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

İbrahim Seten'e 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İbrahim Seten'e 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Rusya - İzlanda maçında Halil Umut Meler'e görev

Rusya - İzlanda maçında Halil Umut Meler'e görev

Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Millîler galibiyet için sahada

Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?

Son Dakika: Kasımpaşa'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de sürpriz ayrılık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.