Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal'ın annesi vefat etti

Hakan Ünsal’ın annesi Nesibe Ünsal’ın cenaze namazı İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Cami’nde öğle namazının ardından kılındı.
Hakan Ünsal’ı bu acı gününde eski futbolcu arkadaşları, spor camiasından önemli isimler ile akrabaları yalnız bırakmadı. Ünsal namaz öncesinde taziyeleri kabul etti. Merhume daha sonra Eyüp Sultan Mezarlığı’nda defnedildi.
(İHA)
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