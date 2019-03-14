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Eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'ten olay transfer itirafı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.03.2019 08:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın devre arasında 9 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues'ten Sarı Kırmızılı takımdaki günlerine ilişkin gündem yaratacak itiraflar geldi.

Eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'ten olay transfer itirafı

Galatasaray'ın devre arasında 9 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues'ten Sarı Kırmızılı takımdaki günlerine ilişkin flaş itiraflar geldi.

Bir dönem top koşturduğu Yunanistan'da yayım yapan Gazzetta.gr'ye özel bir röportaj veren 28 yaşındaki kanat oyuncusu Galatasaray'la ilgili olarak şunları söyledi:

Suudi Arabistan'a uyum sağlamak kolay oldu mu?

"Şimdiye dek sakatlığımdan ötürü yalnızca 4 maçta oynayabildim ama burada olmaktan memnunum. Al Ittihad da tıpkı PAOK ve Galatasaray gibi büyük bir kulüp. Şu an büyük bir şehirde yaşıyorum ve Suudi Arabistan'daki hayata alıştığımı söyleyebilirim."

PAOK ve Selanik'ten en çok özlediğin şey ne?

"Pek çok şeyi özlüyorum. Selanik şehri, insanlar ve oradaki hayat çok güzel. PAOK'ta 2015'ten 2017'e kadar oynamak, bana yeni bir kariyer inşa etmem için bir fırsat verdi. PAOK sayesinde transkriptime Galatasaray'ı ekledim ve oradan da Ittihad'a gittim."

"PAOK, kariyerim için büyük bir sayfaydı. Kulübün yeteneklerimi sergilememe fırsat vermesini asla unutmayacağım. Aynı şeyi Galatasaray için de söyleyebilirim. Orada da kendimi çok iyi bir oyuncu grubunun içinde oynarken buldum."

Türkiye'de adeta Tanrı gibi görülen Fatih Terim'le çalışmak nasıldı?

"Terim, harika bir antrenör ve ondan kesinlikle bir şeyler öğreniyorsunuz. 2017/18'de 10 gol ve 11 asistle kariyerimin belki de en iyi sezonunu geçirmiş olmam benim için büyük bir tatmindi. PAOK ve Galatasaray'da oynayarak geleceğimi ve ailemi garantiye aldım."

Newcastle United'ın seninle ilgilendiği doğru mu?

"Evet, bir ilgileri vardı. Ama Premier Lig'e transferim gerçekleşmedi çünkü çok pahalıydım. Galatasaray'da pek çok şey yaptım ve birkaç kulüp benimle ilgileniyordu. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi macerası yaşamam da bu durumda büyük rol oynadı."

Senin için en zor karar hangisiydi? Galatasaray'dan ayrılmak mı yoksa PAOK'tan mı?

"İki karar da çok zordu. Hem PAOK hem de Galatasaray'dan ayrılmak karar değildi. Daha önce de söylediğim gibi ikisi de ülkelerinin en büyük kulüpleri arasında. PAOK özelinde konuşacak olursak bu takımın formasını giymek çok özeldi ve oradaki günlerimi asla unutmayacağım."

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Anahtar Kelimeler:
al ittihad Galatasaray Spor Toto Süper Lig Suudi Arabistan

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