Eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'ten olay transfer itirafı

Galatasaray'ın devre arasında 9 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues'ten Sarı Kırmızılı takımdaki günlerine ilişkin flaş itiraflar geldi.

Bir dönem top koşturduğu Yunanistan'da yayım yapan Gazzetta.gr'ye özel bir röportaj veren 28 yaşındaki kanat oyuncusu Galatasaray'la ilgili olarak şunları söyledi:

Suudi Arabistan'a uyum sağlamak kolay oldu mu?

"Şimdiye dek sakatlığımdan ötürü yalnızca 4 maçta oynayabildim ama burada olmaktan memnunum. Al Ittihad da tıpkı PAOK ve Galatasaray gibi büyük bir kulüp. Şu an büyük bir şehirde yaşıyorum ve Suudi Arabistan'daki hayata alıştığımı söyleyebilirim."

PAOK ve Selanik'ten en çok özlediğin şey ne?

"Pek çok şeyi özlüyorum. Selanik şehri, insanlar ve oradaki hayat çok güzel. PAOK'ta 2015'ten 2017'e kadar oynamak, bana yeni bir kariyer inşa etmem için bir fırsat verdi. PAOK sayesinde transkriptime Galatasaray'ı ekledim ve oradan da Ittihad'a gittim."

"PAOK, kariyerim için büyük bir sayfaydı. Kulübün yeteneklerimi sergilememe fırsat vermesini asla unutmayacağım. Aynı şeyi Galatasaray için de söyleyebilirim. Orada da kendimi çok iyi bir oyuncu grubunun içinde oynarken buldum."